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قبل إقرار التعديلات الجديدة.. ننشر مخالفات وغرامات قانون المرور الجديد

07:43 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
قبل إقرار التعديلات الجديدة.. ننشر مخالفات وغرامات قانون المرور الجديد

المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب

كتب- محمد سامي وأحمد عبدالمنعم:

وافق مجلس النواب نهائيًا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .

وينشر مصراوي المخالفات التي يجوز فيها التصالح والغرامات المقررة في قانون المرور الجديد والتي جاءت كالتالي:-

1- تعمد السير عكس الاتجاه - الحد الأقصى للمخالفة 3000جنيه والأدنى 1000 جنيه وتصل إلى الحبس.

2- السير بدون رخصة قيادة - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأنى 1000 جنيه ويجوز التصالح.

3- السير بدون رخصة تسيير - الحد الأقصى للمخالفة 3000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

4- التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وشوحها - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف 6 أشهر ولا يجوز التصالح.

5- تعمد طمس اللوحات المعدنية - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف 6 أشهر ولا يجوز التصالح.

6- تغيير لون اللوحات المعدنية - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ويجوز التصالح.

7- انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

8- انتهاء إيصال رخصة القيادة - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ويجوز التصالح.

9- انتهاء رخصة التسيير - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

10- تجاوز السرعة المقررة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ويجوز التصالح.

11- عدم اتباع تعليمات رجال المرور - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

12- اعتداء قائد المركبة على رجل المرور - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

13- عدم اتباع إشارات المرور - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

14- كسر الإشارة الضوئية - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 ويجوز التصالح.

15- عدم السير في المسار المحدد للمركبة - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

16- تعمد السير ببطئ شديد على الكوبري - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

17- تعمد التوقف على الكوبري - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

18- تعمد السير ببطئ شديد بمطلع الكوبري - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

19- استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة - الحد الأقصى للمخالفة 300 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

20- عدم صلاحية الفرامل - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

21- عدم توافر شروط الأمن والمتانة - الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.

22- استعمال الأنوار المبهرة - الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.

23- تركيب أجهزة تنبية مخالفة للقانون - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ولا يجوز التصالح.

24- الوقوف في الممنوع - الحد الأقصى للمخالفة 500 جنيه والأدنى 200 جنيه ويجوز التصالح.

25- الاشتراك في مواقف الأفراح - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

26- تعمد السير ببطئ شديد بمدخل النفق - الحد الأقصى للمخالفة 1000 والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

27- تعمد السير ببطئ شديد بتقاطع الكوبري - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

28- تعمد التوقف بتقاطع الطرق - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 300 جنيه ويجوز التصالح.

29- عدم تركيب اللوحات المعدنية - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

30- استعمال لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

31- عدم تثبيت اللوحات في المكان المخصص لها - الحد الأقصى للمخالفة 300 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

32- دخان كثيف - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

33- تركيب سرينة هوائية - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ولا يجوز التصالح.

34- تعمد تعطيل حركة المرور - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

35- استخراج رخصة قيادة غير الرخصة المسحوبة - الحد الأقصى للمخالفة 5000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

36-عدم الإبلاغ عن الحادث الذي وقع منه ونجم عنه إصابات- الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ولا يجوز التصالح.

37- عدم وجود طفاية حريق - الحد الأقصى للمخالفة 300 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

38- جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد الأمامي- الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيه والأدنى 20 جنيه ويجوز التصالح.

39- عدم افساح الطريق لمرور سيارات الطوارئ - الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيه والأدنى 20 جنيه ويجوز التصالح.

40- قيادة مركبة بطريقة تعرض الأرواح للخطر - الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيه والأدنى 20 جنيه ويجوز التصالح.

41- عدم الإخطار عن التغيير بالأجزاء الجوهرية للمركبة لا يجوز التصالح.

42- تركيب ستائر تحجب الرؤية - الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.

43- زجاج ملون يحجب الرؤية - الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.

44- كسر بزجاج السيارة - الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.

45- قيادة السيارة بدون حزام أمان - الحد الأقصى للمخالفة 300 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

وجاءت مخالفات سيارات النقل كالتالي:-

1- عدم تشميع الحمولة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 500 ويجوز التصالح.

2- إلقاء مخلفات بناء أو أشياء آخرى بالطريق العام - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنية و الأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

3- عدم إحكام تسليب الحمولة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

4- صدور أصوات مزعجة من المركبة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

5- ترك المركبة في حالة ينجم عنها خطر - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 200 جنيه ويجوز التصالح.

6- ترك المركبة في وضع ينجم عنه تعطيل المرور - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 200 جنيه ويجوز التصالح.

7- تساقط من الحمولة مما يضر الطريق - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ويجوز التصالح.

8- ارتفاع الحمولة عن الحد المسموح به - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

9- زيادة وزن الحمولة عن الحد المقرر للمركبة - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

10- رخصة لا تجيز - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

وبخصوص مخالفات سيارات الأجرة جاءت كالتالي:-

1- تحميل ركاب زيادة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.

2- تقاضي أجرة أقصى من لأجرة المقررة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.

3- مخالفة خط السير - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه إيقاف شهر ولا يجوز التصالح.

4- تجزئة خط السير - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.

5- الامتناع عن قبول راكب - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه و لا يجوز التصالح.

6- تحميل ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارة - الحد الأقصى 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.

7- القيادة تحت تأثير مواد مخدرة - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

8- القيادة برخصة لا تجيز - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

9- فتح الباب اثناء السير - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدني 100 جنيه ويجوز التصالح.

10- ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 ويجوز التصالح.

11- عدم مراعاة قواعد وآداب المرور - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

12- التجوال بالسيارة للبحث عن راكب في غير الموقف المخصص لهم - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.

13- عدم كتابة بيانات المركبة على الأبواب - الحد الأقصى للمخالفة 500 جنيه والأدنى 20 جنيه ويجوز التصالح.

14- مخالفة شروط التراخيص تحميل ركاب بالصندوق الخلفي - الحد الأقصى للمخالفة 200 جنيه والأدنى 100 جنيه وإيقاف رخصة السيارة شهر وإلغاء رخصة قائدها ولا يجوز التصالح.

15- تعمد التوقف بمنزل الكوبري - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

مجلس النواب قانون المرور الجديد حنفي جبالي التصالح الغرامات

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