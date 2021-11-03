رئيس "حقوق إنسان النواب" يكشف تفاصيل لقاء بعثة الصليب الأحمر بالقاهرة

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، جيروم فونتانا، أعرب عن حالة من الرضا التام على ما شاهده خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الداخلية فى جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة.

شارك في هذه الزيارة عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى.

من جانبه، قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" نحن في حاجة لتبادل وجهات النظر والخبرات في هذا الملف مع اللجنة الدولية، وبحث سبل التعاون بين البعثة فى القاهرة ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، خاصة وأننا نشهد مرحلة جديدة تضمنت إطلاق القيادة السياسية للعديد من المبادرات فى القلب منها مبادرة "حياة كريمة" واستراتيجية التنمية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وأن لجنة حقوق الانسان تقوم بمتابعة تنفيذ هذه المبادرات وخطواتها على الأرض، والخبرة الكبيرة لدى الصليب الأحمر في هذا الملف ستكون إضافة في هذا المجال على وجه التحديد.

وأضافت أمل سلامة عضو مجلس النواب، أنها سعيدة بهذا التعاون بين مصر والصليب الأحمر، مؤكدة أن مصر على مشارف الجمهورية الجديدة وبدأت بالفعل تنفيذ خطة الاستراتيجية لحقوق الإنسان ونسعى جاهدين لتنفيذها بالكامل.