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بنفسه.. محافظ الجيزة يسحب تراخيص سيارات تعيق حركة المرور بحي شمال - فيديو

07:14 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
بنفسه.. محافظ الجيزة يسحب تراخيص سيارات تعيق حركة المرور بحي شمال - فيديو

جانب من جولة المخافظ

كتب- يوسف عفيفي:

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسحب تراخيص سيارات نقل جماعي وسرفيس لإعاقة الحركة المرورية بالانتظار الخاطئ، وذلك خلال إحدى جولاته اليوم في حي شمال المحافظة.

وبحسب بيان اليوم، تعامل المحافظ بشكل حازم حيال سيارات النقل الجماعي والسرفيس التي تعيق حركة المارة والسيارات وتتسبب في إحداث إعاقات مرورية كبيرة.

وكلف راشد، رئيس حي شمال الجيزة ورئيس جهاز السرفيس، بسحب تراخيص عدد من سيارات النقل الجماعي والسرفيس لقيامهم بالانتظار بنهر الطريق بشارع الوحدة في تقاطعه مع ترعة السواحل، مشددا على حي شمال الجيزة بضرورة تخصيص مكان بديل لعدم عرقلة الحركة المرورية بالمنطقة للتسهيل على المواطنين.

وشدد المحافظ، على جهاز السرفيس بضرورة تكثيف الحملات على مستوى قطاعات المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمنع الوقوف الخاطئ لسيارات النقل الجماعي والسرفيس.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء أحياء جنوب والدقي والعجوزة وشمال والوراق ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

أحمد راشد تراخيص سيارات حركة المرور محافظ الجيزة

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