حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسة بشأن مشروع "التجلي الأعظم" وتحذير من الأرصاد بِشأن ارتداء الملابس
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم، و مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية، وقطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة يوم الجمعة المقبل، وأول تحرك برلماني بشأن تصوير فيديو حادث الذبح بالإسماعيلية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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