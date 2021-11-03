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بعد إجرائها جراحة دقيقة بألمانيا.. الإعلامية إيمان الحصري تعلن عودتها إلى القاهرة

05:58 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
بعد إجرائها جراحة دقيقة بألمانيا.. الإعلامية إيمان الحصري تعلن عودتها إلى القاهرة

إيمان الحصري

كتب مينا غالي

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري، الأربعاء، عودتها إلى مصر بعد إجراء جراحة دقيقة في ألمانيا لمعالجة الخطأ الطبي الذي تعرضت له في عملية سابقة، وما ترتب عليها من مضاعفات.

وكتبت الصفحة في منشور لها اليوم: "الحمد لله على تجدد العافية وبقاء النعمة.. الحمد لله دائماً وأبداً".

وأجرت الإعلامية إيمان الحصري، جراحة دقيقة في ألمانيا يوم ٥ أكتوبر الماضي، برئاسة الدكتور هشام عاشور المشرف على الفريق الطبي الألماني الذي أجراها بصحبة ٥ خبراء ألمان في تخصصات مختلفة.

وعقب الجراحة استمرت إيمان الحصري تحت الملاحظة لمدة ٣ أسابيع حتى عادت مجددًا إلى مصر.

إيمان الحصري ألمانيا عملية جراحية

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