الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تقسيم أرض طريق "بلبيس السلام أول"
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، باعتماد مشروع تقسيم على طرق قائمة لقطعة الأرض (محطة عظم 4) طريق بلبيس الصحراوي حي السلام أول والمخصصة للشركة المتحدة للإنتاج الداجنى.
ونص القرار على أن التقسيم لا يعفى من ـأي مخالفات سابقة.
وجاء نص القرار على النحو التالي:
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان