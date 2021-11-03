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الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تقسيم أرض طريق "بلبيس السلام أول"

03:11 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تقسيم أرض طريق "بلبيس السلام أول"

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، باعتماد مشروع تقسيم على طرق قائمة لقطعة الأرض (محطة عظم 4) طريق بلبيس الصحراوي حي السلام أول والمخصصة للشركة المتحدة للإنتاج الداجنى.

ونص القرار على أن التقسيم لا يعفى من ـأي مخالفات سابقة.

وجاء نص القرار على النحو التالي:

اللواء خالد عبدالعال الجريدة الرسمية طريق بلبيس السلام أول

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