بيانات رسمية لكورونا في مصر: 84% نسبة التعافي من الفيروس

كتب - أحمد جمعة:

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع نسبة المتعافين من فيروس كورونا إلى 84%، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في مايو من العام الماضي، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الصحة، تم تسجيل 921 حالة إيجابية بكورونا، و58 حالة وفاة، بنهاية أمس الثلاثاء، مع خروج 644 متعافيًا من المستشفيات.

وبحسب الوزارة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 332889 حالة من ضمنهم 279823 حالة تم شفاؤها، و18769 حالة وفاة.