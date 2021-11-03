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بيانات رسمية لكورونا في مصر: 84% نسبة التعافي من الفيروس

03:09 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
بيانات رسمية لكورونا في مصر: 84% نسبة التعافي من الفيروس

فيروس كورونا في مصر

كتب - أحمد جمعة:

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع نسبة المتعافين من فيروس كورونا إلى 84%، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في مايو من العام الماضي، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الصحة، تم تسجيل 921 حالة إيجابية بكورونا، و58 حالة وفاة، بنهاية أمس الثلاثاء، مع خروج 644 متعافيًا من المستشفيات.

وبحسب الوزارة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 332889 حالة من ضمنهم 279823 حالة تم شفاؤها، و18769 حالة وفاة.

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كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
921

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

332889

إجمالي الإصابات

18769

إجمالي الوفيات

279823

إجمالي المتعافين

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