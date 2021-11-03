"مصر للطيران": لدينا 3 هناجر لصيانة الطائرات.. و4768 عاملًا من مختلف التخصصات

كتب- محمد عبيد:

قال المهندس هاني صلاح الدين، رئيس شركة "مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية"، إن الشركة تقدم خدمات الصيانة والإصلاح والتعمير لعدد كبير من طرازات الطائرات، بدءًا من الطرازات الكبيرة (إيرباص A340, A330 وبوينج B777) والطرازات المتوسطة (إيرباص A320/A321 وبوينج B737)، مرورًا بطائرات شحن البضائع (إيرباص A300B4, A600F A330F)، وانتهاء بالطائرات الصغيرة نسبيا طراز E170، E190، وحديثًا أضافت الشركة إمكانات الصيانة والإصلاح لطرازات بوينج B787 وإيرباص A220.

وأضاف رئيس الشركة، خلال جولة تفقدية داخل مجمع ورش المحركات، اليوم الأربعاء، أن الشركة تمتلك 3 هناجر لصيانة الطائرات، ويجري العمل على إنشاء هنجر رابع لاستيعاب الزيادة في أعداد طائرات "مصر للطيران" وطائرات العملاء وورش صيانة أجزاء ووحدات الطائرات، والتي تغطي كل الطرازات مجهزة بأحدث أجهزة الاختبار والعدد المتخصصة والإمكانات البشرية المؤهلة للتعامل مع أدق وأحدث الأجهزة والمعدات، ومجمع مخازن لقطع الغيار والعدد والآلات المستخدمة في صيانة وعمرة الطائرات مجهز على أعلى مستوى بكل متطلبات التخزين المثالية، ويوفر درجة الحرارة والرطوبة الملائمة طبقاً لتعليمات الجهات المصنعة.

وأوضح صلاح الدين أن عدد العاملين بالشركة يبلغ 4768 فردًا من مختلف التخصصات يعملون على مدار 24 ساعة داخل وخارج الجمهورية من خلال القاعدة الرئيسية للصيانة بمطار القاهرة و8 محطات بالمطارات المصرية و13 محطة خارجية لخدمة أكثر من 140 عميلًا من شركات الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا.