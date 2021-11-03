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اليوم.. البابا تواضروس يعقد اجتماعه الأسبوعي دون حضور شعبي

02:24 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
اليوم.. البابا تواضروس يعقد اجتماعه الأسبوعي دون حضور شعبي

البابا تواضروس الثاني

كتب مينا غالي

يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في السابعة مساء اليوم، اجتماع الأربعاء الأسبوعي، وذلك دون حضور شعبي تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم بث الاجتماع عبر القنوات المسيحية المختلفة وصفحتي المتحدث باسم الكنيسة القبطية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقناة coc الخاصة بالكنيسة والتي تبث عبر الإنترنت.

وكان قد ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء الماضي من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

وجاءت العظة تحت عنوان "الشِّرِّيرُ يَتَفَكَّرُ ضِدَّ الصِّدِّيقِ وَيُحَرِّقُ عَلَيْهِ أَسْنَانَهُ.الرَّبُّ يَضْحَكُ بِهِ لأَنَّهُ رَأَى أَنَّ يَوْمَهُ آتٍ!" في إطار سلسلة التأملات التي يقدمها قداسته من خلال مزمور ٣٧، حيث تناول قداسة البابا تعامل الله العادل مع الأشرار في النهاية وأن ظلمهم للأبرار لا يدوم إلى الأبد.

وبدأ قداسة البابا منذ الأول من شهر سبتمبر الماضي سلسلة جديدة من العظات في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، من خلال مزمور ٣٧ تحت عنوان "دروس في الحكمة"، ويعد موضوع اليوم هو الدرس التاسع من دروس هذه السلسلة.

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