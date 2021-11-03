وزير الزراعة يشارك في احتفال اليوم العالمي للغذاء ويستعرض جهود تحقيق الأمن الغذائي -صور

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كتب- أحمد مسعد:

احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الأربعاء، بيوم الأغذية العالمي 2021، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "أفعالنا هي مستقبلنا.. إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل".

وتدعو احتفالات هذا العام إلى أهمية العمل على تطبيق الأنظمة الغذائية والزراعية، والتحرك بشكل أسرع وأكثر طموحاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل تحديات جائحة كوفيد-19.

أقيم الاحتفال تحت رعاية وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ونصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر، وبرافين أغراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في مصر.

شارك في الاحتفال عدد كبير من قيادات ومسؤولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والفاو، وممثلو منظمات الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المانحة، والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.

ورحب القصير بممثلي المنظمات الدولية في مصر وتقدم لمنظمة الأغذية والزراعة بالتهنئة بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي؛ خصوصًا أنه يأتي في توقيت يواجه فيه العالم أجمع تحديات كبيرة خصوصًا في ظل تفشي جائحة كورونا، التي أكدت أهمية وحاجة دول العالم للعمل سوياً.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: نحن اليوم إذ نشارك منظمة الأغذية والزراعة الاحتفال تحت شعار "أفعالنا هي مستقبلنا: إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة وحياة أفضل"؛ إن الاحتفال بيوم الغذاء العالمي يستهدف تعميق الوعي بمعاناة الجوعى ونقص الأغذية والتشجيع على اتخاذ التدابير لمكافحة الجوع والفقر.

وأضاف القصير: إن الأغذية والزراعة هما العاملان الرئيسيان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالتحديات التي تواجه استدامة نظم الغذاء عديدة ومتشعبة ومتداخلة وتتفاوت حدتها من إقليم لآخر ومن دولة لأخرى خلال وضع خطط واستراتيجيات كفيلة بتطوير أساليب ونظم الزراعة وأيضاً تحسين النظم الغذائية؛ لتكون أكثر شمولاً ومرونةً وصحية ومستدامة وبأسلوب سهل يستهدف الحد من سوء التغذية ومضاعفة الإنتاج وتقليل الهدر والفاقد والقدرة على التعامل مع التغيرات المناخية.

‏وذكر وزير الزراعة أن مصر واحدة من الدول القليلة التي تجاوز سكانها المئة مليون نسمة كما أنها إحدى الدول التي تعتمد على الواردات الغذائية للوفاء بنسبة كبيرة من الطلب المحلي على المواد الغذائية الأساسية خاصة القمح والذرة.

وتابع القصير بأنه ‏لا بد من الإشارة إلى تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته خلال مشاركته في قمة نظم الغذاء الأخيرة بأن خطر المجاعة يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكل مشتملاتها، مع تأكيده تأسيس نظم غذائية آمنة ومستدامة تحقق الأمن الغذائي لمجتمعاتنا.

واستعرض وزير الزراعة جهود الدولة المصرية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة السكان من خلال العديد من المحاور، ويأتي على رأسها محور التوسع الأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية مع تنويع مصادر المياه وترشيد استخداماتها.

‏ووجه القصير الشكر إلى كل المزارعين والفلاحين على ما قدموه من جهد في سبيل المساهمة بقدر كبير في توفير الغذاء خصوصًا في ظل جائحة كورونا.

وأشاد وزير الزراعة بجهود الباحثين بالمراكز البحثية بوزارة الزراعة وكل العاملين بها وطالبهم بمزيد من الجهد في المرحلة القادمة.

وطالب ‏وزير الزراعة كل شركاء التنمية بالنظر في زيادة الاستثمارات في إجراءات التكيف مع تغير المناخ وتعزيز النظم الغذائية وتمويل سلاسل القيمة وتدعيم كل ما يتخذ من إجراءات للحد من الفقر والجوع وتعزيز الأمن الغذائي.

ووجهت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الشكر لوزير الزراعة، قائلةً إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لديها تقليد طويل الأمد للاحتفال بهذا اليوم مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وأضافت بانوفا أنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا التقليد والتفكير في المكانة الرئيسية للغذاء والتغذية في جهودنا للتنمية المستدامة في مصر.