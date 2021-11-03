" الإنتاج الحربي" تشارك فى المعرض القاهرة الدولي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
القاهرة- أ ش أ:
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن مشاركتها في اليوبيل الفضي لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة ستشارك بعدد من منتجاتها في المعرض الدولي والذي سيعقد تحت شعار (The Digital Challenge).
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