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" الإنتاج الحربي" تشارك فى المعرض القاهرة الدولي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

01:41 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
" الإنتاج الحربي" تشارك فى المعرض القاهرة الدولي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزارة الإنتاج الحربي

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن مشاركتها في اليوبيل الفضي لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة ستشارك بعدد من منتجاتها في المعرض الدولي والذي سيعقد تحت شعار (The Digital Challenge).​

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الإنتاج الحربي معرض القاهرة الدولي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوبيل الفضي Cairo ICT

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