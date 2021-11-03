محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء الاسطبل الحضاري بمنطقة الأهرامات الأثرية

"التعليم العالي" تشارك في ندوة "التعليم بمصر من الحضانة إلى سوق العمل"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تابع أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء الإسطبل الحضاري البديل عن الاسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات لما تسببه تلك الاسطبلات من مظهرا غير حضارياً.

وذلك استكمالا للنقلة الحضارية والتطوير الشامل الذي تشهده المنطقة الأثرية ومحيطها.

وأشار المحافظ أن المشروع مقام على مساحة 18 الف م وتشمل المرحلة الأولى إقامة ٤ مجمعات خرسانية تكفي لإيواء 220 حصان ومجهزة على أكمل وجه روعي فيها كافة المعايير البيئية وتشمل إقامة المظلات اللازمة للإقامة والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات للأطباء البيطريين ودورات المياه وغرف للإدارة وينفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة للأعمال بضرورة مراعاة إقامة بوابات الإسطبل بعيداً عن المنطقة السكنية على أن يكون هناك مدخل خاص بالإفراد مع سرعة الانتهاء من الأعمال لما للمشروع من أهمية كبيرة.

وخلال جولته حرص المحافظ على التواصل مع القاطنين بمحيط المنطقة والاستماع إلى مطالبهم موجهاً رئيس حي الهرم بتذليل كافة المعوقات أمامهم، رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة وهويدا عباس مدير مديرية الإسكان وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.