التعليم تستهدف تطعيم 4 مليون طالب بالمرحلة الثانوية بلقاح كورونا

كتب - أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أنه تم الإنتهاء من تطعيم أكثر من 80% من المعلمين والعاملين والإداريين بوزارة التربية والتعليم، بلقاح كورونا بما يعادل نحو مليون و200 ألف معلم.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه سيتم الانتهاء من تطعيم كافة المعلمين والعاملين بالوزارة بقلتح كورونا خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه يجرى الاستعداد لتطعيم نحو 4 مليون طالب بالمرحلة الثانوية بلقاح كورونا، حيث إنها الفئة المستهدفة وفقا لقرار وزارة الصحة.

وشدد المصدر على أنه سيتم تفعيل قرار مجلس الوزراء على المعلمين، حيث سيتم منع دخول المعلمين والعاملين بالوزارة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعتمدة.