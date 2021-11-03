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العناني وحواس يحصلان علي وسام الشمس المشرقة من اليابان

12:15 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
العناني وحواس يحصلان علي وسام الشمس المشرقة من اليابان

خالد العناني و زاهي حواس

​أ ش أ:

أعلنت اليابان اليوم أن إمبراطور اليابان "ناروهيتو" منح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق، وسام الشمس المشرقة والمعروف بالنجمة الذهبية والفضية، وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح الوسام، وفق بيان صادر عن مكتب زاهي حواس.

ومن المعروف أن "العناني" و"حواس" قد قاما خلال الأعوام الماضية بتوطيد العلاقات الأثرية بين مصر واليابان، وذلك من خلال مشاركة اليابان في مشروع المتحف المصري الكبير. بالإضافة إلى دورهم في تشجيع البعثات الأثرية اليابانية للعمل في العديد من المناطق الأثرية ومنها منطقة الهرم وأبوصير ودهشور والأقصر.

كما ان الدكتور "العناني" قد مثل الحكومة المصرية في حفل تنصيب إمبراطور اليابان في طوكيو، وأن "حواس" قام بالعديد من البرامج التلفزيونية عن الاكتشافات الأثرية مع العديد من نجوم السينما اليابانية.

وقام الأثريان المصريان بإلقاء العديد من المحاضرات عن الاكتشافات الأثرية وأعمال الترميم وكان لها صدي كبير في تشجيع السياحة اليابانية لمصر.

ومن المعروف أن التقاليد اليابانية لهذا الوسام تقضي بأن يقوم الإمبراطور بتسليم الوسام للأثريين المصريين في طوكيو ولكن لظروف الكورونا لن تسمح بذلك، وسوف يتم تقليد هذا الوسام في السفارة اليابانية بالقاهرة.

هذا المحتوى من

Asha
خالد العناني زاهي حواس وسام الشمس المشرقة اليابان وزير السياحة والآثار

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