"الزراعة": 388 مليون جنيه لتمويل البتلو وصغار المربين في إطار "حياة كريمة"

كتب- مصراوي:

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد مبلغ (388,325,000 جنيه) لعدد 1941 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية (25062) رأسًا، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 6 مليارات جنيه لنحو 36600 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 405 آلاف رأس ماشية محلية ومستوردة.

وقال د.طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه للاستفادة من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد، لا يشترط تقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط؛ ولكن يكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قِبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري) أو ما يمثلها بالمحافظات؛ للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.

ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقَّيه المحلي والمستورد للعمل على تذليل أية عقبات تواجه المستفيدين على أرض الواقع.

وأضاف سليمان أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على رقمَي الواتس آب: (01558626681- 01558626682).