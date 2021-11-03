بطء في النظام.. إجراء عاجل من التموين بشأن صرف الخبز للمواطنين

كتب- محمد سامي:

أهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع المخابز والجهات الرقابية المشرفة عليها، بأنه نظراً لوجود بعض البطء في نظام معلومات صرف الخبز، بأنه يجوز في هذه الحالة فقط بأن يقوم صاحب المخبز بصرف الخبز للمواطن مع الاحتفاظ بشكل مؤقت بالبطاقة التموينية لديه اليوم فقط الموافق الأربعاء 3-11-2021، لحين رجوع انتظام نظام معلومات صرف الخبز بصورة طبيعية.​