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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان باعتماد وتخطيط قطعة أرض بالعاصمة الإدارية

11:26 ص الأربعاء 03 نوفمبر 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان باعتماد وتخطيط قطعة أرض بالعاصمة الإدارية

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان باعتماد وتخطيط وتقسيم قطعة أرض رقم r7- e2b بمساحة 30.45 فدان والمخصصة لشركة بيراميدز للتنمية العمرانية من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لاقامة مشروع سكني متكامل ضمن المرحلة الاولى من العاصمة الإدارية.

ونص القرار على أن تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وجاء نص القرار على النحو التالي:

الجريدة الرسمية وزير الإسكان عاصم الجزار العاصمة الإدارية

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