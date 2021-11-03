البحوث الفلكية يعلن موعد هلال شهر ربيع الآخـر لعام 1443هجرية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443هجرية.

وقال القاضي في بيان اليوم، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن هلال شهر ربيع الآخــر لعام 1443 هجرية سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 15 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس الموافق 4/11/2021م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

وأضاف أن يوم الجمعـة 29 من شهر ربيـع الأول 1443هـ الموافق 5/11/2021م (يوم الرؤية).

وتابع القاضي: "يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (33 – 36 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (29- 45 دقيقة)، وبذلك تكون غــرة شهـــر ربيع الآخــر 1443 هـ فلكيـــاً يوم السبت 6/11/2021م.

وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال:-