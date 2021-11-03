مسؤول يكشف آخر موعد لتسليم أبراج ماسبيرو السكنية للأهالي

كتب - محمد نصار:

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، آخر مستجدات الأعمال في منطقة مثلث ماسبيرو بالنسبة للأبراج السكنية المخصصة للأهالي الراغبين في العودة للمنطقة بعد تطويرها.

وقال صديق، لمصراوي، إن نسب تنفيذ الأعمال الإجمالية تجاوزت 85% موضحا أن يتبقى بعض التشطيبات في واجهات الأبراج.

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية: إحنا عايزين نخلص على شهر ديسمبر 2021 وبنحاول نعمل كده، لكن إن حدث بعض التأخير سيكون التسليم في شهر مارس 2022.

وأشار صديق إلى أنهم يعملون بنظام 3 ورديات من أجل ضغط الجدول الزمني لتجنب حدوث أي تأخير في الأعمال، مبينا أن التأخر في المشروع كان في بدايته نتيجة أن عينات تحليل التربة تطلبت دق خوازيق على أعماق كبيرة جدا وصلت لـ 30 مترا وهي المرحلة التي استغرق تنفيذها من 6 لـ 8 أشهر.​