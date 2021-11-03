مصدر يكشف 6 أسباب وراء اختيار مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية

كتب - يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، عن أسباب اختيار مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية يمكن السفر إليها عام 2022 في اختيارات "لونلى بلانيت" أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم.

وقال المصدر لمصراوي، إن مصر تصدرت خلال العام الجاري، الوجهة الأولى للسياح الأوكران، و الوجهة الثانية لسياح دولة التشيك، لافتا إلى أن المنتج السياحي المقدم حظي بقبول وارتياح من جانب العديد من الأسواق المصدرة للسياحة.

واستعرض المصدر، 6 أسباب وراء اختيار مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية يمكن السفر إليها عام 2022، وذلك على النحو التالي:

- بسبب أمان المقصد السياحي المصري.

- تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

- تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي.

-السمعة التي قدمتها مصر في المنتج السياحي.

- السياح الذين زاروا مصر ونقلوا ذلك للخارج دون إصابة بفيروس كورونا.

- إجراء حملات تفتيشية ومتابعة ومراقبة للمنشآت ومعاقبة المخالفين وغلق المنشأة فورا، ما رفع من أعداد السياحة الوافدة لمصر منذ العام الماضي وحتى العام الحالي.

جاء ذلك عقب اختار "لونلي بلانيت" أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم، مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية يمكن السفر إليها في عام 2022 تحت عنوان "مصر موطن الأهرامات إحدى عجائب الدنيا السبع وأرض الحضارة".

وتابع الموقع: "لكن لا تعتقد أن كلمة (قديم) مرادف لكلمة (مملة)، على الرغم من تاريخهم الذي يزيد عن 4500 عام، ما زلنا نتعلم المزيد عن هذه الأعاجيب المعمارية كل عام، ومثال ذلك فقد أعيد فتح هرم سقارة المدرج الذي يبلغ ارتفاعه 207 أقدام، وهو أقدم هرم في المجموعة ، للجمهور العام الماضي فقط".​