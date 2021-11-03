Masrawy logo white

استمرار فتح حجز قطع أراضٍ في 12 مدينة حتى 25 نوفمبر الجاري

05:00 ص الأربعاء 03 نوفمبر 2021
استمرار فتح حجز قطع أراضٍ في 12 مدينة حتى 25 نوفمبر الجاري

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

تستمر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، فى فتح باب التقدم لحجز قطع أراضي لجمعيات الإسكان التعاوني الجادة في عدد من المدن الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن المدن التي سيجرى طرح الأراضي بها هي: ( العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة – مدينة بدر – العاشر من رمضان – 15 مايو – سلام مصر "شرق بورسعيد" – برج العرب الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة ).

وأشار رزق إلى أن كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوى ستباع بالمقر الرئيسي للهيئة " 3 ش سمير عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة " ، حتى يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر المقبل ، على أن تسلم الكراسة لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية ، بحيث يكون آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022.

ولفت رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان إلى أنه يمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراضي لمشروعاتها في أكثر من مدينة بشرط أن تكون في نطاق عملها، وفي حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقي الطلبات تلقائياً.

وأكد أن الإلتزامات المالية وأسلوب السداد طبقاً لما هو وارد بكراسة الشروط ، على أن يتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات المنطبق عليها الشروط في موعد لاحق بالجرائد الرسمية وبمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان www.moh.gov.eg .

وحددت الهيئة أرقام " 22724897 – 22724898 – 22728653 " ؛ وذلك للاستعلام والرد على أي استفسارات .

قطع أراضٍ تعاونيات البناء والإسكان جمعيات الإسكان التعاوني وزارة الإسكان

الخبر التالى:

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين بشأن ظاهرة الضباب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
921

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

332889

إجمالي الإصابات

18769

إجمالي الوفيات

279823

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا