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بأرقام القطع والمواعيد.. جهاز القاهرة الجديدة يستمر في تسليم أرض المقابر

03:00 ص الأربعاء 03 نوفمبر 2021
بأرقام القطع والمواعيد.. جهاز القاهرة الجديدة يستمر في تسليم أرض المقابر

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة، بدأ في تسليم قطع أراضي المقابر ( مسلمين - مسيحيين ) بالقاهرة الجديدة، وذلك للفائزين بها بالقرعة العلنية التى أجريت بمركز شباب التجمع الأول، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم 2462 قطعة أرض مقابر للمسلمين والمسيحيين لسكان مدن القاهرة الجديدة والشروق والعبور وبدر.

وأضاف غنيم، أنه سيتم تسليم قطع أراضي المقابر بلوك B5، من 41 : 60، يوم الأربعاء 3/11/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 4/11/2021، والقطع من 81 : 106، يوم الأحد 7/11/2021، وقطع بلوك B7 ، من 1 : 20، يوم الإثنين 8/11/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 9/11/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 10/11/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 11/11/2021، والقطع من 81 : 106، يوم الأحد 14/11/2021.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم قطع بلوك B8، من 1 : 20، يوم الإثنين 15/11/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 16/11/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 17/11/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 18/11/2021، والقطع من 81 : 106، يوم الأحد 21/11/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع بلوك B9 ، من 1 : 25، يوم الإثنين 22/11/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الثلاثاء 23/11/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الأربعاء 24/11/2021، والقطع من 76 : 95، يوم الخميس 25/11/2021، وقطع بلوك B10، من 1 : 25، يوم الأحد 28/11/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 29/11/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 30/11/2021، وقطع بلوك B11، من 1 : 25، يوم الأربعاء 1/12/2021، والقطع من 26 : 53، يوم الخميس 2/12/2021، وقطع بلوك B12، من 1 : 15، يوم الأحد 5/12/2021، والقطع من 16 : 33، يوم الإثنين 6/12/2021، وقطع بلوك B13، من 1 : 13، يوم الثلاثاء 7/12/2021.

تسليم أرض المقابر القاهرة الجديدة القرعة العلنية

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