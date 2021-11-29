عضو رياضة النواب لـ"مصراوي": أنقذوا الرياضة والرياضيين .."الفورمة" أصبحت بديل العلم الأكاديمي

(مصراوي):

انتقدت عضو لجنة الرياضة والشباب بمجلس النواب النائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح الدخلاء من الغير الرياضيين المتخصصين على منهة الرياضة في مصر، مؤكدة أن من أهم أسباب تدهور الرياضة المصرية رغم الإمكانيات المتاحة والموجودة هو دخول شخصيات غير مؤهلة وغير متخصصة المجال الرياضي.

وقالت عبدالفتاح، في تصريح لموقع "مصراوي"، إن هناك دعم لا محدود من قبل القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، كما أن الوزير الشباب والرياضة لا يدخر جهدا من أجل تطوير الرياضة المصرية، معربة عن أسفها أنه رغم كل هذا المجهود إلا أن الدخلاء أصحاب "الفورمة" أهم من يتصدرون المشهد بسبب حصولهم على تصريح خاطئة من قبل نقابة المهن الرياضية.

وكشفت أن مصر بها ما يقرب 27 كلية تربية رياضية تخرج سنويا آلاف الطلبة المتخصصين في كافة المجالات الرياضية وفن العلوم الرياضية عبر علم أكاديمي يحقق طفرة في المجال الرياضي، مشيرة إلى أن من بين التخصصات التي يتم تخريجها سنويا التدريس، التدريب، الإدارة الرياضية،علم النفس الرياضي، التغذية، الإصابات، والتأهيل الرياضي وغيرها من التخصصات الأكاديمية.

وأعربت عن أسفها أن هناك بعض المؤسسات الرياضية تغفل كل هذه التخصصات وتقوم بتعيين والاعتماد على "دخلاء" لا ينتمون لقطاع الرياضة لمجرد أنهم "فورمة" وحصولهم على تصريح من النقابة بمزاولة المهنة مما هدد المجال الرياضي وجعله في خطر، مناشدة كافة الجهات التنفيذية بالعمل على التخلص من هؤلاء الدخلاء ومنع النقابة من إصدار هكذا تصاريح.

وشددت على ضرورة اعتماد "كود رياضي" لممارسة المجالات الرياضية في مصر مثل دول العالم، مؤكدة أن إدارة المنظومة الرياضية بطريقة علمية ومنهجية سيساعد على تحقيق أهداف القيادة السياسية في تطوير الرياضة والرياضيين.

وأشارت عبدالفتاح إلى أن مصر تمتلك من الخبرات والخبراء والمتخصصين ما يجعلها في موقع رياضي أفضل مما هى فيه، موضحة أن التكنولوجيا الحديثة الآن هي التي تحكم النظام الرياضي العالمي ولا بد من أن نكون داخل هذه المنظومة في أسرع وقت ممكن، محذرة من التأخير في ذلك.

ونوهت إلى أنها قدمت طلب إحاطة في شأن هذه الأزمة وهى منح تراخيص مزاولة المهنة من نقابة المهن الرياضية لغير المتخصصين ولغير خريجي كليات التربية الرياضية، تم مناقشته والوصول إلى توصيات، مؤكدة أنها مستمرة في هذه القضية ولن تتراجع عن معالجتها لأنها تمثل الأمن القومي المصري الرياضي.

وأشادت النائبة ولاء عبد الفتاح بموقف لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين الرافض لمثل هذه الممارسات، مؤكدة أنها وبحكم عملها كدكتورة في كلية التربية الرياضية قبل أن تكون نائبة ستولى هذه القضية اهتماما كبيرا من أجل تطوير وتدعيم الرياضة المصرية كما يريد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشن النائب حازم إمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، هجومًا حادًا على نقابة المهن الرياضية، بسبب تقاعسها في خدمة الرياضيين وعدم تقديمها أي دور ملموس على الأرض لمساعدتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة ولاء عبد الفتاح لنقيب المهن الرياضية ووزارة القوى العاملة، بشأن منح تراخيص مزاولة المهنة لغير المتخصصين غير خريجي كليات التربية الرياضية.

ووجه إمام، انتقادات لاذعة إلى فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية، الذي حضر الاجتماع قائلًا: "عمري ما شعرت أن هناك دور لنقابة المهن الرياضية تجاه أعضائها على غرار ما تقوم به باقي النقابات المهنية".