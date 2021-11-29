البابا تواضروس يشهد احتفالية تخريج أربع دفعات من الكلية الإكليريكية

كتب مينا غالي

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الاحتفالية التي نظمتها الكلية الإكليريكية، لتخريج أربع دفعات من خريجي إكليريكية الأنبا رويس بقسميها الصباحي والمسائي إلى جانب خريجي إكليريكية الدير المحرق، للدفعات من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧.

تضمنت الاحتفالية، التي حضرها عدد من أحبار الكنيسة، كلمات لصاحبي النيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق ومدير إكليريكيةالدير، إلى جانب ثلاثة أفلام تسجيلية، أحدهما عن التطويرات التي شهدتها الكلية في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، والثاني عن ترجمة العهد الجديد من القبطية إلى العربية بواسطة لجنة برئاسة الأرشيدياكون حبيب جرجس، والذي طبعت الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس الجزء الأول منه، مؤخرًا، وقدم نيافة الأنبا ميخائيل أول نسخة منه لقداسة البابا أثناء الحفل. في حين قدم الفيلم الثالث نبذة عن الكلية الإكليريكية بالمحرق.

وكرم قداسة البابا أساتذة الكلية، ثم سلم خريجي الدفعات الأربعة شهادات التخرج.

كما أجرى أربعة من خريجي الإكليريكية، حوارًا مع قداسة البابا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بدور الكلية في العمل الكنسي.

وقدم نيافة الأنبا ميخائيل واثنين من الخريجين درع الكلية الإكليريكية لقداسة البابا.

واختتمت الاحتفالية بكلمة لقداسة البابا التي قدم خلالها التهنئة للخريجين، ثم تحدث عن ثلاثة علامات يجب أن تتوافر في الإكليريكي، وهي:

١- كن دارسًا حقيقيًا: أي تستمر دراستك دون توقف لكي تكون لائقًا لخدمة الله.

٢- كن خادمًا حقيقيًا: امزج خدمتك بالمحبة، اجعل المحبة القناة التي تتدفق منها خدمتك.

٣- كن قدوة حقيقية: العالم يحتاج لنموذج حقيقي ليرى فينا المسيح.