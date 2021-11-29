وفقا لتدابير احترازية.. برلماني يعلن موافقة وزارة الأوقاف على فتح الأضرحة

(مصراوي):

قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة لإعادة فتح المزارات والأضرحة الدينية ومقامات الأولياء إلى وزير الأوقاف، إن هناك بشرة قريبة للمصريين.

جاء ذلك عقب مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف.

وقال "إمام"، إن اللجنة وممثلي وزارة الأوقاف وافقوا على طلبه عقب مناقشة طلب الإحاطة والتوضيحات التي تحدث عنها، مشيرًا إلى أن ممثلي وزارة الأوقاف أكدوا له موافقة الوزير على هذا الطلب.

وتم الاتفاق على إرسال توصيات اللجنة لرئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ووزير الصحة.

وأوضح البرلماني أنه قال خلال مناقشة طلب الإحاطة، إن استمرار غلق المقامات والأضرحة والمزارات الدينية وقاعات المناسبات بالمساجد يتنافى مع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للعودة التدريجية للحياة الطبيعية عقب جائحة كورونا، وأن المتضررين من ذلك الغلق بالملايين، خاصة أن الأمر يتعلق بالسياحة الدينية وقلوب الملايين المتعلقة بمحبة أهل البيت والصالحين، وأننا رغم تحفظنا على بعض الممارسات التي يرتكبها قلة أثناء الزيارات سابقًا إلا أنه يمكننا إعادة الفتح شريطة عدم السماح بجلوس أي شخص داخل المقامات ويقتصر الأمر على الدخول والخروج سيرًا على الأقدام مع الالتزام بالتطهير ومنع الدخول بدون كمامات.

كما تطرق إمام خلال حديثه أمام اللجنة، لأهمية فتح دور المناسبات بالمساجد لأنه ليس معقولا السماح بعمل السرادقات كما نرى في شوارع مصر وغلق هذه الدور خاصة أن تكلفتها أقل بكثير على المواطنين ويمكن إحكام الدخول مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة حتى تعود الحياة كسابق عهدها قبل الجائحة، خاصة مع انتشار حملات التطعيم بلقاح كورونا المنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية، وكذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالبدء في العودة تدريجيا إلى نمط الحياة الطبيعي السائد في البلاد قبل الجائحة.