كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تراجع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء بنحو 6 درجات لتسجل القاهرة 27 درجة، بعد أن سجلت اليوم الاثنين 33 درجة، كما توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وطقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، وطقس مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 30% تقريبا، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وعن درجات الحراراة المتوقعة الثلاثاء:

القاهرة 27 العظمى و 16 الصغرى.

الإسكندرية 24 العظمى و 15 الصغرى.

المنصورة 27 العظمى و 16 الصغرى.

العريش 26 العظمى و 16 الصغرى.

شرم الشيخ 30 العظمى و19 الصغرى.

الغردقة 31 العظمى و 18 الصغرى.

أسوان 35 العظمى و 16 الصغرى.

الوادي الجديد 35 العظمى و 14 الصغرى.

الأقصر 34 العظمى و 16 الصغرى.