حازم إمام يهاجم "المهن الرياضية".. والنقيب: الزمالك مديون لنا بـ59 مليون جنيه

كتب- نشأت علي:

شن النائب حازم إمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، هجومًا حادًا على نقابة المهن الرياضية، بسبب تقاعسها في خدمة الرياضيين وعدم تقديمها أي دور ملموس على الأرض لمساعدتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة طلب إحاطة مقدم لنقيب المهن الرياضية ووزارة القوى العاملة، بشأن منح تراخيص مزاولة المهنة لغير المتخصصين غير خريجي كليات التربية الرياضية.

ووجه إمام، انتقادات لاذعة إلى فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية، الذي حضر الاجتماع قائلًا: "عمري ما شعرت أن هناك دور لنقابة المهن الرياضية تجاه أعضاءها على غرار ما تقوم به باقي النقابات المهنية ومنها على سبيل المثال الخدمات الكبيرة التي تقمها نقابة الصحفيين لأعضاءها".

وأضاف أمام: "من المعروف وفقًا للقانون أن كل لاعبي الكرة، يتم خصم جزء من عقودهم مع أنديتهم لصالح نقابة المهن الرياضية، بما يعادل نسبة 5% من قيمة العقد"، متسائلًا: "ماهو العائد عليهم نظير تلك المبالغ؟".

وتساءل أمين سر لجنة الشباب، ما هو الدور الذي تقوم به النقابة حال تعرض أحد أعضاء النقابة لحادث؟ مشيرًا إلى أن هناك دور ملموس لرابطة اللاعبين وجمعية قدامى اللاعبين، على عكس نقابة المهن الرياضية: "ما هو دوركم لم أجد أي خدمة من نقابتكم؟".

وعقب الدكتور فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية، على إمام مؤكدًا أن الرابطة والجمعية يملكون ميزانية تسمح لهم بذلك، عكس النقابة التي تسلمها وهي مديونة بـ18 مليون جنيه، وتم سداد نسبة كبيرة منها.

وأشار النقيب إلى أن النقابة لم تتحصل على أموال من النسبة المقررة في عقود اللاعبين، رغم أن القانون ينص على ذلك، وتم إرسال إنذارات ورفع قضايا على الأندية، وطعن النادي الأهلي في عام 2104 بعدم دستورية تلك النسب في عهد المهندس محمود طاهر، ثم جاء بعدها مجلس الكابتن محمود الخطيب للنقابة وعرض جدولة المديونيات المستحقة عليه للنقابة.



وكشف نقيب المهن الرياضية، أن نادي الزمالك مديون للنقابة بـ59 مليون و500 الف جنيه، ولم يتم سداد منهم سوى مليون جنيه بعد فترة، ما دفع النائب حازم لتوجبه سؤال له: "لماذا ذكرت نادي الزمالك فقط دون باقي الأندية فيما يخص المديونية؟".

وتوجه بعض النواب بسؤال لنقيب المهن الرياضية عن مديوينات الأهلي فعقب قائلًا: "الأهلي مديون للنقابة بميلغ 25 مليون جنيه" لافتًا إلى أن ناديي الجزيرة وهليوبليس هم الأكثر التزامًا بسداد قيمة عقود اللاعبين لصالح النقابة، بسبب منع اتحاد السلة قيد أي لاعب دون دفع النسبة المقررة للنقابة".

وعقب إمام، على حديث نقيب المهن الرياضية قائلًا: "لماذا لم تطالب اتحاد الكرة بسداد المديونيات عن لاعبي كرة القدم مثما فعل اتحاد السلة؟".

ورد نقيب المهن الرياضية، بأنه تواصل مع أحمد مجاهد القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، وطالبناب الانتظار إلى نهاية يوينو المقبل وسيتم عقبها تسديد مستحقات النقابة لدى الأندية مقابل تحرير عقود اللاعبين.

وكشف ندا رفع نسبة استفادة أعضاء النقابة من التأمين الصحي ليصل إلى 3 آلاف و500 جنيه سنويًا.

وقال النائب عمرو النسباطي، إن النقابة لن تستطيع تحصيل أموالها من اللاعبين إلا بعد شعور المنظومة بوجود دور حقيقي للنقابة وهو ما أكده النائب درويش مرعي، عضو اللجنة الذي طالب بوجود دور ملموس لنقابة المهن الرياضية.