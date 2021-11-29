كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال 6 أيام من الثلاثاء 30 نوفمبر إلى الأحد 5 ديسمبر 2021.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلاً على الأنحاء كافة، ويحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

الثلاثاء 30 نوفمبر :

تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 30%، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الأربعاء 1 ديسمبر:

شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30%.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومتوقع حدوث اضطراب للملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50-65 كلم/ساعة وارتفاع الموج من 3-4.5 متر

الخميس والجمعة 2 و3 ديسمبر:

تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

السبت 4 ديسمبر:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأحد 5 ديسمبر:

هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 30%، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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