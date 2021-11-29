وزارة الإنتاج الحربي تنشر صورًا لافتتاح السيسي معرض إيديكس 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت وزارة الإنتاج الحربي صورًا لمعرض الصناعات الدفاعية المصري "إيديكس 2021"، الذي انطلقت فعالياته اليوم، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021، والذي يقام تحت رعايته في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقال الرئيس في كلمته خلال الافتتاح: الحضور ضخم ويعكس قوة كبيرة جدا جدا للتواجد والتنظيم وحجم قدرة الشركات الموجودة معانا في المعرض وبتمنى التوفيق وإقامة طيبة في مصر في هذا التوقيت.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: أوجه الشكر للقائمين على عملية تنظيم المعرض والجهد المبذول الذي يعكس منظرا أكثر من رائع.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات العالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.