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وزارة الإنتاج الحربي تنشر صورًا لافتتاح السيسي معرض إيديكس 2021

08:45 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت وزارة الإنتاج الحربي صورًا لمعرض الصناعات الدفاعية المصري "إيديكس 2021"، الذي انطلقت فعالياته اليوم، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021، والذي يقام تحت رعايته في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقال الرئيس في كلمته خلال الافتتاح: الحضور ضخم ويعكس قوة كبيرة جدا جدا للتواجد والتنظيم وحجم قدرة الشركات الموجودة معانا في المعرض وبتمنى التوفيق وإقامة طيبة في مصر في هذا التوقيت.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: أوجه الشكر للقائمين على عملية تنظيم المعرض والجهد المبذول الذي يعكس منظرا أكثر من رائع.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات العالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.

معرض إيديكس 2021 السيسي وزارة الإنتاج الحربي

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