"شباب النواب" تعترض في خطاب رسمي على غياب ممثلها عن اجتماع اللجنة

كتب- نشأت علي:



شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، حالة من الغضب تجاه وزارة القوى العاملة بسبب عدم إرسال المسئول المختص عن النقابات العمالية في الوزارة لاجتماع اللجنة.

جاء ذلك خلال نظر اللجنة في طلب الإحاطة المقدم من ولاء عبدالفتاح، بشأن منح تراخيص مزاولة المهنة بنقابة المهن الرياضية لغير المتخصصين ولغير خريجي كليات التربية الرياضية.

وخلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة سأل رئيس اللجنة عن ممثل وزارة القوى العاملة في الاجتماع، فقدم مدير الاتصال السياسي بالوزارة نفسه على أنه ممثل الوزارة في الاجتماع، وهو ما عقب عليه رئيس اللجنة بانتقاده إرسال الوزارة، مسئول ملف النقابات العمالية.

ووجه رئيس اللجنة حديثه إلى هيثم الدهان ، مدير الاتصال السياسي بوزارة القوى العاملة الذي حضر الاجتماع كممثل للوزارة قائلًا: "بكل تأكيد مرحب بوجودك معانا ولك دور مهم في الوزارة.. لكن لن نسنتعين بك في اجتماع اليوم خاصة أنك لست مختصًا بطلب الإحاطة محل النقاش".

وأضاف رئيس لجنة الشباب: "سنكتفي بردود نقيب المهن الرياضية على طلب الإحاطة"، فيما توافقت لجنة الشباب خلال الاجتماع على إرسال خطاب لرئيس البرلمان لمخاطبة وزير القوى العاملة برفض اللجنة موقف الوزراة.