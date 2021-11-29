​بسكوت وكابتشينو.. ننشر أسعار 36 سلعة تموينية تصرف بداية من الأربعاء

كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف المقررات التموينية على البطاقات لشهر ديسمبر المقبل، بداية من الأربعاء المقبل الموافق الأول من ديسمبر، والذي تمنح فيه الوزارة دعمًا وسلعًا غذائية بقيمة 50 جنيهًا، بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة الواحدة، وما يزيد عن الـ4 أشخاص، يتم منحه دعمًا بقيمة 25 جنيهًا، وذلك لـ64 مليون مواطن مقيد على البطاقات التموينية موزعين على 21 مليون بطاقة تموين.

وأضافت وزارة التموين 7 سلع تموينية جديدة إلى السلع السابقة على البطاقة، ليرتفع إجمالي السلع من 28 سلعة إلى 35 سلعة يمكن للمواطن الحصول عليها.

وينشر مصراوي أسعار السلع التموينية بداية من 1 ديسمبر:

عبوة 1 لتر من زيت الخليط بسعر 25 جنيهًا.

عبوة 5 كيلو من السكر بسعر 8.5 جنيه

عبوة 1 كيلو من المكرونة بسعر 7.60 جنيه.

عبوة 500 جرام من المكرونة بسعر 4 جنيهات

40 جرام من الشاي الناعم بسعر 3 جنيهات

500 جرام من العدس المجروش بسعر 8 جنيهات

800 جرام من المسلي الصناعي بسعر 17.25 جنيه

250 جرام من الجبنة بسعر 5 جنيهات

500 جرام من الجبنة بسعر 9.50 جنيه

1 كيلو من مسحوق أتوماتيك بسعر 15.75 جنيه

800 جرام مسحوق عادي بسعر بسعر 10.50 جنيه

125 جرام صابون غسيل بسعر 2.25 جنيه

125 جرام صابون تواليت بسعر 5.50 جنيه

125 جرام لبن جاف بسعر 17 جنيهًا

900 مللي خل تركيز 5% بسعر 4.25 جنيه

1 كيلو أرز بسعر 8 جنيهات

500 جرام فول بسعر 9.90 جنيه

1 كيلو دقيق بلاستيك بسعر 6.50 جنيه

1 كيلو دقيق ورقي بسعر 6.50 جنيه

300 جرام صلصة بسعر 4.75 جنيه

كبريت درج 120 عود بسعر جنيه

300 جرام ملح بسعر جنيه

40 جرام حلاوة طحينية سادة بسعر 2 جنيه

28 جرام طحينة بسعر 2 جنيه

8 مكعبات مرقة دجاج بسعر 3 جنيهات

18 جرام كابتشينو بسعر 3 جنيهات

كمامة قماش بسعر 8.5 جنيه ونوع آخر بسعر 5.5 جنيه

80 جرام بسكويت تومورو بالعجوة بسعر 3 جنيهات

80 جرام بسكويت تومورو بالكاكاو بسعر 3 جنيهات

45 جرام ويفر فانيليا بسعر 2 جنيه

45 جرام ويفر يويوز بسعر 2 جنيه

45 جرام ويفر شيكولاتة بسعر 2 جنيه

45 جرام ويفر بوو فانيليا 3 جنيه

45 جرام ويفر بوو فراولة بسعر 3 جنيهات