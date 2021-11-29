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يضم 25 بندًا منها "تعطيل الدراسة".. السيسي يصدر قانون مواجهة الأوبئة والجوائح

06:34 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
يضم 25 بندًا منها "تعطيل الدراسة".. السيسي يصدر قانون مواجهة الأوبئة والجوائح

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، نص موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وكانت المادة الأولى من القانون نصت على:

"لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجـوائح الصحية أن يصدر قرار باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هـذه الأخطـار بمـا يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير الآتي نصه:

السيسي قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الجريدة الرسمية مجلس الوزراء

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