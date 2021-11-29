الطائرة نوت.. 13 معلومة عن أول طائرة مصرية بدون طيار

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

تصوير- محمد نصار:

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الطائرة نوت أول طائرة مصرية بدون طيار، وذلك خلال افتتاحه معرض الصناعات العسكرية إيديكس 2021.

ويستعرض مصراوي، تفاصيل الطائرة والقدرات التي تتميز بها على النحو التالي:

- هي طائرة بدون طيار ومتعددة الأغراض والمهام.

- يمكنها تنفيذ مهام متنوعة منها الاستطلاع التكتيكي وتحديد الأهداف وتصحيح نيران المدفعية، وتمييز وتتبع الأهداف.

- الطائرة مجهزة بكاميرا كهرومغناطيسية (تلفزيونية - رقمية).

- تبلغ السرعة القصوى لها ١٨٠ كم في الساعة.

- تبلغ السرعة الأفقية لها ما بين ١٢٠ و١٤٠ كم في الساعة.

- أقل سرعة ١١٠ كم في الساعة.

- معدل التسلق ٥ أمتار في الثانية.

- أقصى ارتفاع للطائرة ٥ كم.

- معدل البقاء في الجو يبلغ ١٠ ساعات.

- تبلغ حمولتها ٥٠ كجم.

- أقصى وزن ٣٤٠ كجم.

- الحمولة المستفادة ٥٠ كجم.

- وزن الوقود من ٥٠ إلى ١٠٠ كجم.

وانطلق اليوم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات العالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.

ويقام معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021"، بالتزامن مع منتدى القوات الجوية المصرية الدولى الأول والذي يقام في 28 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 90 دولة من مختلف دول العالم.

وقال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، إن معرض إيديكس 2021، يمثل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعرض منتجات الدولة في التصنيع العسكري، بالاضافة إلى أن تنظيم المعارض يمثل صورة لاستقرار الدولة وعلاقاتها القوية مع الدول المشاركة.

وأكد الوزير على أن المعرض تقدم له أكثر من 340 شركة تمثل 32 دولة، رغم ظروف وتحديات فيروس كورونا.