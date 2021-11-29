عبدالحكيم عبدالناصر: السيسي امتداد لوالدي وحقق حلمه بهذه الخطوة (فيديو)

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

أعرب المهندس عبدالحكيم نجل الزعيم جمال عبد الناصر، عن سعادته وفخره، بالمشاركة

وحضور افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس – 2021"، اليوم، مؤكدا أن الجناح المصري شيء مشرف.

وقال عبدالحكيم: بات لدنا الريادة في كل شيء، وأصبح لدينا قوة رادعة تمنع أي أحد في التفكير للاعتداء على الدولة، كما أحيي الشباب الجميل الذي رأيته اليوم، سواء من قواتنا المسلحة التي نعتز ونفتخر بها، أو التقنيين والمهندسين المشاركين.

وأضاف: أشعر الآن أن حلم الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر يتحقق بالاكتفاء الذاتي من السلاح، وكثير من المشاركين يقولون لي أن إنتاج هذا المصنع أو ذاك افتتحه ووضع حجر الأساس له الرئيس الراحل، وأن إنتاج اليوم نتاج للبذرة التي زرعها، وهو أمر يدعوني للفخر بالماضي والحاضر، كما أننس في غاية السعادة لوجود قيادة سياسية واعية وصلت ما انقطع في الماضي وعادت لتستكمل الحلم الذي بدأه عبدالناصر.

واختتم بقوله: أرى الرئيس عبدالفتاح السيسي امتداد للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتأتي كلماته تثلج صدري، حتى قبل الانتخابات الأولى قال لي: "إنني أحلم بأن أوصل ما قطع على مدار أربعة عقود"، مؤكدا أن ما حدث في السبع سنوات الأخيرة يصل لحد المعجزة بعد أن كان حلما.

وانطلق اليوم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات العالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.

ويقام معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021"، بالتزامن مع منتدى القوات الجوية المصرية الدولى الأول والذي يقام في 28 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 90 دولة من مختلف دول العالم.

وقال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، إن معرض إيديكس 2021، يمثل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعرض منتجات الدولة في التصنيع العسكري، بالاضافة إلى أن تنظيم المعارض يمثل صورة لاستقرار الدولة وعلاقاتها القوية مع الدول المشاركة.

وأكد الوزير أن المعرض تقدم له أكثر من 340 شركة تمثل 32 دولة، رغم ظروف وتحديات فيروس كورونا.