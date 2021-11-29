السيسي يستقبل رئيس الشركة المصنعة لطائرات الرافال الحربية

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إيريك ترابييه، رئيس شركة "داسو" الفرنسية للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، والذي يشارك في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021"، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول جوانب التعاون المشترك مع شركة "داسو" العالمية، في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.

​