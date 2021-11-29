وزير الإنتاج الحربي يبحث تعزيز التعاون مع وزير الدفاع الإماراتي

كتب - محمود مصطفى:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشئون الدفاع بالإمارات العربية المتحدة، اليوم، بجناح الإنتاج الحربي بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021".

وأثنى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على المشاركة الإماراتية المتميزة بمعرض "EDEX 2021" الذي يعد منصة هامة لعرض مستجدات التكنولوجيا العالمية في مجالات الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع المختلفة.

وأشار مرسي إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات الدفاعية مع الجانب الإماراتي من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب في هذا المجال، مشددا على العلاقات الراسخة الممتدة ما بين مصر والإمارات والتقارب الشديد بين القيادتين في الدولتين وكذا في ضوء التطور غير المسبوق الذي تشهده الصناعات الوطنية المصرية والإماراتية.

من جانبه أكد وزير الدولة لشئون الدفاع بالإمارات العربية المتحدة أن علاقات التعاون بين مصر والإمارات ممتدة تاريخياً بما يعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإماراتية في مختلف مجالات التصنيع، مشيداً بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية، مشيداً بدور وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة بالدولة، كما أشاد بتنظيم معرض "EDEX 2021".

وأوضح "البواردي" أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بمعرض ""EDEX 2021 تأتي في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ونظراً لأهمية هذا الحدث.

,أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي محمد عيد بكر أن هذا اللقاء يأتى فى إطار إستراتيجية العمل بالوزارة وهي الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العربية والعالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.