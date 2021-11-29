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"معلومات الوزراء": الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو ربع سنوي في 20 عاما - إنفوجرافيك

03:42 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
"معلومات الوزراء": الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو ربع سنوي في 20 عاما - إنفوجرافيك

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

كتب – محمود مصطفى:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، اليوم، إنفوجرافيك بعنوان "الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 20 عامًا" يوضح من خلاله المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2021/2022.

حقّقَ الاقتصادُ المصريُّ معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد الـ 20 عامًا الماضية، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من عام 2020/2021.

ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي بين 5.5% و5.7% في نهاية عام 2021/2022.

وفي إطار معدلات نمو القطاعات، حقّقَ قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدل نمو ربع سنوي بين القطاعات بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة "كورونا".

وحقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو ربع سنوي يُقدر بـ 15.2% خلال الـ 20 عامًا الماضية، وأيضًا حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5%؛ نتيجة لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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