الجيزة: غلق وتشميع ٥ محلات تدار دون ترخيص ببولاق الدكرور

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت محافظة الجيزة، استمرار شن الحملات بصفة دورية للقضاء علي جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام. بحسب بيان صحفي.



وشن حي بولاق الدكرور حملة على المحال المخالفة بشارع ناهيا والتي أسفرت عن غلق وتشميع ٥ محلات تدار بدون ترخيص ورفع عدد من الإشغالات وتم إيداعها بمخازن الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.