ضبط 250 طلقة صوت مع راكب فرنسي بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب 250 من طلقات الصوت النارية، أخفاها راكب فرنسي داخل حقائبه، لتضليل ‏رجال الجمارك والعبور بها وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه حسن مختار مأمور الجمرك في راكب فرنسي من أصل مصري، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 800 القادمة من باريس، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة أحمد شاكر مأمور الفحص والذي تلاحظ له وجود أجسام معدنية متماثلة، وبالعرض على الدكتور حسين هيكل نائب مدير الجمرك، كلف أماني عبدالله مأمور الجمرك تحت إشراف خالد شعبان مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 250 طلقة صوت عيار 9 مللي مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.