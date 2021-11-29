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بيت الزكاة يساهم في تكلفة 10 عمليات لعلاج التشوهات الخلقية في قلب الأطفال

03:29 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
بيت الزكاة يساهم في تكلفة 10 عمليات لعلاج التشوهات الخلقية في قلب الأطفال

بيت الزكاة

كتب - محمود مصطفى:

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، المساهمة في عمليات علاج التشوهات الخلقية في قلب الأطفال، على يد خبير أجنبي، تحت إشراف شيخ الأزهر.

وأوضح بيت الزكاة في بيان له، الاثنين، أن عمليات علاج التشوهات تضمنت جراحات ذات تقنية عالية وطابع خاص، وعلاج التشوهات الخلقية بالقلب المعقدة، والقلب المفتوح للمرة الثانية.

ولفت بيت الزكاة، إلى أن عدد الحالات التي يساهم في تحمل جزء من تكاليفها عشر حالات لأطفال يعانون من تشوهات خلقية في القلب، وتتراوح تكلفة العملية الواحدة من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ ألف جنيه.

وشددت على أن مساهمته بيت في علاج هذه الحالات، يأتي بعد التأكد من مدى أحقيتها للدعم.

ويقوم بيت الزكاة والصدقات بتوفير الرعاية الطبية لغير القادرين بهدف مد يد العون إلى المرضى المحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف العلاج، سعيا في تخفيف آلامهم ومحاولة إيجاد طرق لعلاج ما أصيبوا به.

بيت الزكاة عمليات لعلاج التشوهات الخلقية التشوهات الخلقية في قلب الأطفال

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