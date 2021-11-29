"إيديكس2021".. وزارة الدفاع تنشر فيلم "مصر أرض القوة والسلام"

كتب - محمود مصطفى:

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية، فيلما تسجيليا بعنوان "مصر أرض القوة والسلام"، الذي تم بثه في افتتاح فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، اليوم، بحضور الرئيس السيسي بمركز مصر للمؤتمرات، بالتجمع الخامس.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021، والذي يقام تحت رعايته في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقال الرئيس في كلمته خلال الافتتاح: الحضور ضخم ويعكس قوة كبيرة جدا جدا للتواجد والتنظيم وحجم قدرة الشركات الموجودة معانا في المعرض وبتمنى التوفيق وإقامة طيبة في مصر في هذا التوقيت.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: أوجه الشكر للقائمين على عملية تنظيم المعرض والجهد المبذول الذي يعكس منظرا أكثر من رائع.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات العالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.