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حياة كريمة.. بناء 48 مدرسة جديدة بالحسينية بمحافظة الشرقية - صور

01:57 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
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كتب - محمود مصطفى:

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" الانتهاء من 48 مدرسة بقرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ضمن إنجازاتها في قطاع التعليم.

ونشرت "حياة كريمة" على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك" صورا لـ 48 مدرسة جديدة، من تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية تحت إشراف القوات المسلحة.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء 48 مدرسة جديدة بأكثر من 41 قرية منهم (الجمالية، الظواهرية، الاخيوة، صان الحجر، أبو عريضة، جزيرة مسعود، قصاصين الشرق، بحر البقر ٥، المناجاة الكبرى، طاهر الطحاوي، قهبونة، الصالحية البساتين، جزيرة سعود، منشأة أبو عمر، الحمادين، الملكيين القبلية، الصالحية الأحرار، ........)، بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

بناء مدارس جديدة الشرقية مؤسسة حياة كريمة

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