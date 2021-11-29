محافظ القاهرة يتفقد سير العمل بمستشفى حميات العباسية

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مستشفى حميات العباسية لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مسار دخول المريض لحجرة الفرز لتحديد دخوله لعيادات الحميات أو المسار المخصص لعيادات الكورونا لحصوله على الخدمات الخاصة بها من تحاليل وأشعة وأدوية، كما تفقد أعمال التطوير بالمستشفى والتي تتم بالتعاون مع المجتمع المدني ومن بينها تطوير مبنى الطوارئ والاستقبال بالمستشفى وقسم العناية المركزة لاستقبال الطوارئ والذي يضم 10 أسرة جديدة لخدمة مرضى كورونا .

وتفقد محافظ القاهرة قسم الأشعة المجمع الجديد والذي يضم جهازين جديدين للأشعة المقطعية والعادية ويتم تجهيزه لاستقبال جهاز أشعة رنين مغناطيسي جديد بالإضافة لضم جهاز أشعة الدوبلر والأشعة التليفزيونية للمجمع.

كما تضم أعمال التطوير انشاء مبنى يضم مجمع للصيدليات ومجمع للطعوم ويخصص الدور الأول منه كمجمع خدمات لمرضى نقص المناعة، كما تم تطوير وحدات المناظير لتضم منظار جديد للقنوات المرارية ملحق به أشعة C.RAM الخاصة بالمناظير بالإضافة لمناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي، كما تم رفع كفاءة قاعة الاجتماعات والتدريب، وتوسعة مسجد المستشفى ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به، كما تم تزويد المستشفى بسيارتين جديدتين إحداهما مجهزة لنقل المرضى والأخرى لنقل الموتى.

وطالب المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجديدة لرفع كفاءة المستشفى.

رافق المحافظ في جولته إبراهيم صابر، نائب المنطقة الشرقية، والدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الصحة، والدكتور كريم سلام، وكيل المديرية، والدكتور وليد شعيشع، مدير مستشفى الحميات.