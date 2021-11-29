شعراوي ونور الدين وراغب يتفقدون إدارة التخطيط ووحدة نظم المعلومات الجغرافية بكفر الشيخ

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مقر الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام للمحافظة والتي تضم 4 إدارات هي: التخطيط العمراني، والتنسيق الحضاري، وتطوير العشوائيات، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتم تطويرها لتسهيل مهمة العاملين بها لتأدية الخدمات للجمهور في سهولة ويسر، وتشمل كافة القطاعات الخدمية والمشروعات وتطوير العشوائيات.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور صلاح شحاتة، مساعد الوزير للتدريب والبنية المعلوماتية، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، وعايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين.

واستمع الوزير والمحافظ والدكتورة رشا راغب إلى شرح تفصيلي حول مكونات الإدارة والأدوار التي تقوم بها وموقف الأحوزة والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة، كما تم عرض تجربة محافظة كفرالشيخ في تحديث المخططات التفصيلية للقرى ومنظومة تعديل المخططات التفصيلية لمدن وقرى المحافظة، كما تم عرض مشروعات وتصميمات إدارة التنسيق الحضاري وما تم تنفيذه منها والجاري إعداده بالإضافة إلى مشروعات إدارة تطوير العشوائيات بالمناطق غير المخططة وما تم تنفيذه والجاري إعداده للتنفيذ.

كما استمع للوزير والمحافظ والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات التي تقوم بمتابعة مشروعات الإدارة على أرض الواقع وتنفيذها طبقا للمعايير والتصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بالتنسيق الحضاري ومشروعات العشوائيات.

وعقب ذلك تفقدوا وحدة نظم المعلومات الجيومكانية الجغرافية وهي من بين الوحدات المهمة بالمحافظة فمن خلالها تم توحيد دورات العمل في الوحدات التي تعمل بكوادر بشرية متشابهة في الخلفية العلمية التخصصية، وتستخدم بيئة نظم المعلومات الجغرافية، ووحدة شبكات المرافق، والأعمال المساحية، ووحدة المتغيرات المكانية، ووحدة البنية المعلوماتية بقصد توحيد شكل وبناء قواعد البيانات الرقمية المكانية، وتجهيز مقر مناسب بأحدث الشبكات والخوادم وأجهزة الحاسب.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ كفرالشيخ والدكتورة رشا راغب، إلى شرح تفصيلي حول آليات عمل الوحدة والجهود التي حققتها خلال الفترة الماضية فيما يخص التصدي للتعديات على أراضي الدولة أو البناء المخالف ومتابعة المشروعات الجارية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوي، بمعدات التطوير والتحديث التي شهدتها محافظة كفرالشيخ في إطار تحديث وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات، قائلا: الوزارة تعمل على التحسين المستمر لخدمات المواطنين وسرعة الاستجابة للشكاوى حيث تعمل وحدة نظم المعلومات الجيومكانية الجغرافية على رصد المخالفة من خلال التليفون المحمول ورفعها على النظام، ثم يتم تحويلها إلكترونيًا للإدارة المختصة بالمحافظة مع إمكانية متابعة الاستجابة للشكاوى من جانب القيادات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوحدة تقوم بالمساعدة أيضا في حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التطبيقات الإلكترونية وتعزيز التواصل مع المواطن وجعله جزءًا من منظومة العمل وتسريع الاستجابة للشكاوى.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية وحدة نظم المعلومات الجغرافية في دعم جهود الدولة في العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها ملف التعديات على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف في أي موقع بالمحافظة.

ومن جانبه قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة حرصت على عدم التعارض مع منظومة المتغيرات المكانية للبيئة المعلوماتية وتكامل قواعد البيانات المكانية ودعم اتخاذ القرار التنموي والتخطيطي الخاص بالمحافظة، والقدرة على إدارة الملفات المهمة في المحافظة ومنها: مراقبة الأحوزة العمرانية المعتمدة، بناء ومراقبة قواعد بيانات أملاك الدولة، إدارة ومراقبة حدود نطاق التصالح والتوحيد من خلال التحليلات المكانية لملف التصالح في المحافظة، ميكنة الخدمات التي تقدم للوحدات المحلية من خلال 15 خدمة تم ميكنتها.

وأضاف نور الدين أن المركز يقدم خدمات عدة منها شهادات تسجيل رخص المباني بأنواعها (إنشاء - هدم - تعلية - ترميم - تعديل - إضافة - تصالح)، وشهادات تسجيل رخص الأشغال والأكشاك وتجديدها، وشهادات تسجيل رخص محطات تقوية المحمول، وشهادات تسجيل طلبات توصيل المرافق، وشهادات تسجيل تنفيذ الإزالة، بالإضافة إلى خدمات الأعمال المساحية وأعمال الكشف عن المرافق بقصد تقديم أفضل خدمة بأحدث الأجهزة المساحية للمواطنين والجهات وتعمل على توحيد النظام الإحداثي بما يتوافق مع الأنظمة العالمية وتضمن تحديد الالتزام بمنسوب سطح مناسب إلى مستوى سطح البحر لمراعاة موقع المحافظة على البحر المتوسط وبحيرة البرلس مع مراعاة عدم التعارض مع الضوابط الفنية مع مديرية المساحة ويتم التنسيق مع المديرية بشكل دوري ومنتظم.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن الفكرة الأساسية للعمل في الوحدة ترتكز على تحويل الخدمات المقدمة للمواطنين بمعرفة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة إلى خدمات مكانية مرتبطة بالموقع (الإحداثيات) من خلال فريق عمل ميداني ومكتبي لتحقيق المراقبة المكانية الدقيقة للالتزام بحدود الأحوزة العمرانية والمراقبة المكانية الدقيقة للالتزام بحدود أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تحليل مواقع تلك الخدمات وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة لدعم القرار التخطيطي والتنموي، وتعظيم الاستفادة والتأكيد على فاعلية تقارير المتغيرات المكانية من خلال الترخيص على المخالفات التي تم رصدها، واستدامة الاستثمار في قطاع تكنولوجيا هام وحيوي للمحافظة ويحقق مراقبة جودة تنفيذ القانون، ودعم المحافظة بكوادر بشرية في قطاع تكنولوجي مهم تنفيذا لتوجهات الدولة في الاستعانة بالتقنيات الحديثة.

وأوضح المحافظ إنه تم توفير الإمكانيات الفنية من مواردها الخاصة لتدعيم وحدات نظم المعلومات الجيومكانية، ووحدة شبكات المرافق، ووحدة الأعمال المساحية، وتعمل جميعها باستخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية بفكرة وجود معمل مشترك يعمل على توحيد قواعد البيانات بنفس نظام الإحداثي وإتاحتها لإدارات المحافظة والجهات الخارجية.