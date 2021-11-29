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"الزراعة": تنظم ٦ قوافل بيطرية مجانية للقرى المتضررة من السيول في أسوان

12:20 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
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كتب- مصراوي:

قال د.محمد حجازي، القائم بأعمال مدير معهد التناسليات الحيوانية، التابع لوزارة الزراعة، إن المعهد وبمشاركة معهد الصحة الحيوانية ومديرية الطب البيطري بأسوان، قام بتنظيم ٦ قوافل بيطرية إلى قرى حياة كريمة بمحافظة أسوان، والقرى المتضررة من السيول، وتستمر القافلة ٦ أيام في الفترة من ٢٧ نوفمبر إلى ٢ ديسمبر.

وقامت القافلة بزيارة قرية الملقطة وقرية الكرامة في وادي النقرة يومَي السبت والأحد الماضيين وبلغ إجمالي الأعداد التي تم فحصها بالقريتين؛ ١٢٧٦ حيوانًا، حيث تم تقديم العلاج المجاني ضد الطفيليات الداخلية والخارجية والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع. وتم تقديم التحصين المجاني بالتحصينات غير السيادية، وتم فحص الحيوانات للعشار وفحص وعلاج تناسلي وفحص بجهاز الموجات فوق الصوتية، وتم عمل عمليات جراحية وفحص وتقييم أعداد من الطلائق المستخدمة للتلقيح بالقريتين وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي، وقد لاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي وقدموا الشكر لوزارة الزراعة على الخدمات المقدمة، ووجدت أيضًا تعاونًا كبيرًا من الأطباء بمديرية الطب البيطري .

وأضاف حجازي أن القافلة مستمرة لزيارة باقي القرى وتقديم الخدمات المجانية لها.

قوافل بيطرية السيول أسوان معهد التناسليات الحيوانية

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