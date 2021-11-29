السيسي يفتتح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021"

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021، والذي يقام تحت رعايته في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقال الرئيس في كلمته خلال الافتتاح: الحضور ضخم ويعكس قوة كبيرة جدا جدا للتواجد والتنظيم وحجم قدرة الشركات الموجودة معانا في المعرض وبتمنى التوفيق وإقامة طيبة في مصر في هذا التوقيت.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: أوجه الشكر للقائمين على عملية تنظيم المعرض والجهد المبذول الذي يعكس منظرا أكثر من رائع.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات العالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.

ويقام معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021"، بالتزامن مع منتدى القوات الجوية المصرية الدولى الأول والذي يقام في 28 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 90 دولة من مختلف دول العالم.

وقال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، إن معرض إيديكس 2021، يمثل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعرض منتجات الدولة في التصنيع العسكري، بالاضافة إلى أن تنظيم المعارض يمثل صورة لاستقرار الدولة وعلاقاتها القوية مع الدول المشاركة.

وأكد الوزير على أن المعرض تقدم له أكثر من 340 شركة تمثل 32 دولة، رغم ظروف وتحديات فيروس كورونا