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الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية

11:57 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمود مصطفى:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات، بالتجمع الخامس، لافتتاح فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في دورته الثانية، والذي يعقد في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأعلنت الشركة المنظمة AWE أن المعرض هذا العام يشهد حضور نحو 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح من 42 دولة، وحضور وفود رسمية من كبار الشخصيات من ٤٥ دولة وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذي نجح في تثبيت مكانته منذ الدورة الأولى في ٢٠١٨.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 AWE الصناعات العسكرية

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