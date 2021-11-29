الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية

كتب- محمود مصطفى:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات، بالتجمع الخامس، لافتتاح فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في دورته الثانية، والذي يعقد في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأعلنت الشركة المنظمة AWE أن المعرض هذا العام يشهد حضور نحو 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح من 42 دولة، وحضور وفود رسمية من كبار الشخصيات من ٤٥ دولة وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذي نجح في تثبيت مكانته منذ الدورة الأولى في ٢٠١٨.