كورونا.. الصحة تكشف موعد بدء التسجيل لتطعيم الأطفال بلقاح "فايزر"

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن موعد فتح باب التسجيل لتطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 سنة بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالغفار في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه من المقرر أن يتم فتح التسجيل أمام الراغبين في التطعيم من تلك الفئة غدًا الثلاثاء، على أن يلي ذلك إرسال رسائل هاتفية لإبلاغهم بمكان وموعد تلقي الجرعة.

وشدد مُتحدث الصحة على وجود رصيد كافٍ من جرعات لقاح فايزر لتطعيم الأطفال بهذه الفئة العمرية، والذين يبلغ عددهم نحو 8 ملايين طفل.