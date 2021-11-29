كتب- مصراوي:

كشفت النائبة الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع اللجنة أمس الأحد؛ لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد النواب بشأن صعوبة منهج 4 ابتدائي، وذلك دون حضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بينما كان نائبه لشؤون المعلمين الدكتور رضا حجازي، حاضرًا.

وقالت البيومي، في تصريح خاص أدلت به إلى "مصراوي"، إن الاجتماع استمر قرابة 5 ساعات تم خلالها عرض نحو 30 طلب إحاطة مقدمة من عدد من النواب بشأن صعوبة منهج 4 ابتدائي، فضلًا عن قرابة 10 طلبات إحاطة عن واقعة تسمم الطلاب نتيجة الوجبات المدرسية في عدد من المحافظات.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن نائب الوزير الدكتور رضا حجازي، ظل يستمع إلى النواب دون تعليق حتى انتهى الأعضاء من عرض طلبات الإحاطة الخاصة بهم، لافتةً إلى حالة الغضب التي كانت موجودة بسبب غياب الوزير في أروقة الجلسة التي عقدت وربما قد تكون أول مرة في إحدى القاعات الكبيرة في مبنى مجلس النواب؛ نظرًا لعدد النواب الحضور وأهمية الموضوع.

وأشارت البيومي إلى أن معظم رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب كانت موجودة خلال الجلسة؛ على رأسهم زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب أشرف رشاد، مشيدةً بقرار زعيم الأغلبية بشأن تحمل حزبه مصاريف الطلاب غير القادرين في مدارس الجمهورية.

ونوهت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب بأن معظم كلمات النواب كانت إلى حد كبير واحدة؛ نظرًا لأن الموضوع كان واحدًا، بالإضافة إلى أن شكاوى المواطنين التي وصلت إلى النواب كانت واحدة أيضًا، وهي صعوبة منهج 4 ابتدائي.

ولفتت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أنها كأستاذة جامعية قبل أن تكون نائبة ترى أن هناك مبالغة كبيرة في ما كان يتحدث فيه النواب، مشيرةً إلى أنها على يقين أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، استعان بخبراء على أعلى مستوى لوضع هذا المنهج.

ورأت البيومي أن الأزمة ربما تكون في عدم تدريب وتأهيل بعض المدرسين لتعليم الطلاب مثل هذا المنهج، كاشفةً أنها كانت على تواصل بعدد من المعلمين الذين تم تدريبهم على مثل هذا المنهج وأكدوا لها أن المنهج سهل؛ ولكنه يحتاج إلى طريقة معينة للتعلم.

ونوهت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب بأنه إذا كانت المادة قائمة على الرسم التوضيحي للطلاب مع التركيز على الفهم وليس الحفظ، إذن نحن نسير في اتجاه صحيح للتعليم القائم على الفهم والإدراك وليس الحفظ، موضحةً أنها تعاني من بعض الطلاب في الجامعة؛ نظرًا لأنهم تعودوا على الحفظ ولا يرغبون في الإدراك والفهم.

وشددت البيومي على ضرورة أن يتواكب وضع مناهج جديدة للطلاب مع تدريب وتأهيل المعلمين، مؤكدةً أن المنظومة التعليمية ذات أطراف عدة وليس الوزارة وحدها.

وطالبت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب كل الزملاء النواب بضرورة مساعدة أطراف العملية التعليمية عبر نشر الوعي بأن أي تغيير أو تعديل أو تطوير يكون صعبًا في بدايته ويجب على الجميع أن يتفهم ذلك، مشددةً على ضرورة استمرار مساندة تطوير العملية التعليمية تحت أي ظروف؛ لأنها البديل الوحيد لتقدم الشعوب والدول.

وناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور فريدي البياضي، ضد وزير التربية والتعليم بخصوص المناهج الجديدة؛ خصوصًا مناهج الصف الرابع الابتدائي.

وكشف البياضي عن تصميمه على تسجيل اعتراضه في مضبطة الجلسة على "اعتذار الوزير لعدم الحضور لسفره خارج البلاد وإرسال الدكتور رضا حجازي نائبه". وقال البياضي إنه من غير المقبول أن يناقش أمر في غاية الأهمية في غياب الوزير، لا سيما أن سفره اليوم كان محددًا منذ أشهر.