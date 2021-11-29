إيديكس 2021.. انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية اليوم
كتب - محمد سامي:
ينطلق اليوم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، المقرر إقامته في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل.
ويقام المعرض بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشهد هذا العام حضورا قويا من رواد الصناعات العسكرية والدفاعية بمختلف بلدان العالم.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان