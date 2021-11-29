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إيديكس 2021.. انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية اليوم

10:50 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
إيديكس 2021.. انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية اليوم

إيديكس 2021

كتب - محمد سامي:

ينطلق اليوم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، المقرر إقامته في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل.

ويقام المعرض بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشهد هذا العام حضورا قويا من رواد الصناعات العسكرية والدفاعية بمختلف بلدان العالم.

إيديكس 2021 المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسى الصناعات العسكرية

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