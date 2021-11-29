إيديكس 2021.. انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية اليوم

كتب - محمد سامي:

ينطلق اليوم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، المقرر إقامته في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل.

ويقام المعرض بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشهد هذا العام حضورا قويا من رواد الصناعات العسكرية والدفاعية بمختلف بلدان العالم.

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